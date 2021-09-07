الولايات المتحدة تتجاوز 40 مليون إصابة بكورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت تقارير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 40 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث دمرت سلالة دلتا العديد من المناطق.

وأشارت بيانات الجامعة أيضا إلى تسجيل أكثر من 648 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال الشهر الماضي فقط نحو 4 ملايين حالة إصابة بالفيروس بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف حالة وفاة.

وكان سبب الارتفاع الأخير في عدد الحالات هو تفشي سلالة دلتا شديدة القابلية للانتقال، والتي سرعان ما عكست التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مكافحة الوباء خلال فصل الصيف.

وتم فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا مثل فرض ارتداء الكمامة على الأفراد الذين تلقوا اللقاح في بعض المناطق من أجل مكافحة الزيادة الجديدة في الحالات، كما تم إغلاق أكثر من ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي الفيروس وإرسال آلاف الطلاب إلى الحجر الصحي.

وحذر خبراء الصحة من أن الإحصائيات الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في أي بلد من المحتمل أن تكون أقل من الواقع بسبب الاختبارات المحدودة في أي وقت خلال الوباء.

وحث المسؤولون في الولايات المتحدة الأفراد على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومع ذلك تم تطعيم 53 بالمائة فقط من الأمريكيين بشكل كامل.