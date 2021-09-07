الملا محمد حسن رئيسًا للوزراء.. "طالبان" تعلن تشكيلة حكومة أفغانستان

وكالات:

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، عن تشكيلة الحكومة الجديدة المُنتظرة في أفغانستان، برئاسة الملا محمد حسن، على أن يكون الملا عبد الغني برادر نائبا له.

كما عُين محمد يعقوب وزيرًا للدفاع بالوكالة، وسراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية، وخليل حقاني وزيرًا للاجئين، وأمير خان متقي وزيرًا للخارجية، وهداية الله بدري وزيرًا للمالية بالوكالة، والملا عبدالحق واثق رئيسا للاستخبارات، ومحمد إدريس رئيسًا للبنك المركزي في أفغانستان.

وأكد مجاهد أن عددًا من الوزارات لا تزال شاغرة وتقوم الحركة بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين، فضلا عن الإبقاء على وزارات من الحكومة الأفغانية السابقة.