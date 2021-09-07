سبوتنيك: "طالبان" تحطم ضريح أحمد شاه مسعود في بنجشير

وكالات:

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن "حركة "طالبان" حطمت ضريح القائد الشهير أحمد شاه مسعود، الذي يقع في بنجشير.

كانت طالبان أعلنت أنها سيطرت على ضريح أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي والملقب بـ"أسد بنجشير"، بالقرب من مدينة بازارك، شمالي كابول.

ونشر مسلحو طالبان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها من داخل ضريح أحمد شاه مسعود.

ويعتبر هذا الضريح مكانا مقدسا لأنصار أحمد شاه مسعود، الذي دفن هناك.

وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي - تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، اغتاله انتحاريون تنكروا كصحفيين.

وفي وقت سابق، أعلنت طالبان الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قادة المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود). لكن فيما بعد، أكدت حركة المقاومة الأفغانية أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي الحركة المتشددة.