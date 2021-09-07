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سد النهضة| وزير خارجية بوروندي: المياه حياة أو موت لمصر.. وخيار الحرب غير حكيم

03:31 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
سد النهضة| وزير خارجية بوروندي: المياه حياة أو موت لمصر.. وخيار الحرب غير حكيم

سامح شكري وألبرت شينجيرو

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو إن ملف سد النهضة حساس جدًا، وأنه يحق لأي دولة أن تحقق التنمية، لكنه شدد على أن "الحق في الحياة يأتي قبل الحق في التنمية".

وأكد شينجيرو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، أن "المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت"، ولذلك ينبغي أن تُحل أزمة سد النهضة "عبر الحوار بين الدول والاتفاق على اتفاقيات تكون ملزمة قانونا".

وأضاف أن "خيار الحرب ليس حكيمًا"، مُعتبرًا أن "هذا الخيار العسكري لن يقدم شيئًا".

وتابع: "نؤمن بقوة المساعي الدبلوماسية والنوايا الحسنة"، معربًا عن تأييد بوروندي لمبادرة رئيس الكونغو وأي مبادرة موازية بشأن سد النهضة.

وقبل أيام، جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

وشدد الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، يوم السبت، على أهمية إطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف؛ حفاظا على استقرار المنطقة.

وأطلع الرئيس القبرصي على الجهود المصرية المستمرة لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى حل عادل.

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