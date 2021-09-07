Masrawy logo white

بالفيديو- لحظة لقاء مدير مكتب القذافي مع عائلته بعد 11 عاما من السجن

02:23 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
بالفيديو- لحظة لقاء مدير مكتب القذافي مع عائلته بعد 11 عاما من السجن

أحمد رمضان، مدير مكتب الزعيم الليبي الراحل معمر ال

وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء أحمد رمضان، مدير مكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مع أفراد عائلته بعد الإفراج عنه، بعد 11 عاما قضاها في السجن.

وأظهر المقطع لحظة وصول رمضان (كاتم أسرار القذافي) الذي كانت تنتظره عائلته بدموع واشتياق في مسقط رأسه بمدينة الأصابعة الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وأمس الاثنين، أطلق سراح مجموعة من السجناء الليبيين، بينهم أحمد رمضان الذي لازم القذافي منذ عام 1969، حتى سقوط نظامه، إضافة إلى الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق والذي وصل إلى تركيا بعد الإفراج عنه رسميا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن إطلاق سراح رمضان والساعدي يأتي "في إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، والإفراج عن السجناء السياسيين الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا".

معمر القذافي أحمد رمضان مدير مكتب القذافي نظام القذافي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا