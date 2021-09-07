بالفيديو- لحظة لقاء مدير مكتب القذافي مع عائلته بعد 11 عاما من السجن

وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء أحمد رمضان، مدير مكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مع أفراد عائلته بعد الإفراج عنه، بعد 11 عاما قضاها في السجن.

وأظهر المقطع لحظة وصول رمضان (كاتم أسرار القذافي) الذي كانت تنتظره عائلته بدموع واشتياق في مسقط رأسه بمدينة الأصابعة الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وأمس الاثنين، أطلق سراح مجموعة من السجناء الليبيين، بينهم أحمد رمضان الذي لازم القذافي منذ عام 1969، حتى سقوط نظامه، إضافة إلى الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق والذي وصل إلى تركيا بعد الإفراج عنه رسميا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن إطلاق سراح رمضان والساعدي يأتي "في إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، والإفراج عن السجناء السياسيين الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا".