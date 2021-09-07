Masrawy logo white

بلينكن من الدوحة: تواصلنا مع طالبان لتسهيل خروج بعض الأفغان

02:12 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
بلينكن من الدوحة: تواصلنا مع طالبان لتسهيل خروج بعض الأفغان

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجددا بالسماح لعدد من الأفغان "بالمغادرة بحرية". وقال في مؤتمر صحافي من الدوحة حيث وصل أمس الاثنين برفقة وزير الدفاع لويد أوستن: "أجرينا اتصالات مع طالبان في الساعات الأخيرة لتسهيل خروج حملة الوثائق القانونية".

وتابع: "طالبان أبلغتنا بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهدها.

وشدد على دعم الإدارة الأميركية للجهود الرامية إلى إعادة فتح مطار كابل، وهي مسألة تحظى بأهمية كبرى للمجتمع الدولي.

كما أعرب بلينكن عن شكره لدولة قطر، جراء مساهمتها في إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان، واستقبالها لعدد منهم أيضا. وأوضح أن خطوة نقل العمليات الدبلوماسية من أفغانستان إلى الدوحة كانت ضرورية.

من جهته، شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن بلاده مستمرة في مواجهة دعم إيران للإرهاب والمجموعات المسلحة في المنطقة.

كما أعرب عن شكر بلاده للسلطات القطرية، على مواصلة استضافتها القوات الأميركية.

تأتي تلك الزيارة الأمريكية من أجل بحث إعادة فتح مطار كابل المغلق منذ مغادرة الأميركيين، وهو ما يعتبر أولوية لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة وإجلاء من تبقى من الأفغان.

كانت طالبان وعدت سابقا بأنها ستواصل السماح بمغادرة الأفغان الراغبين بترك البلاد.

وتشكل تلك المسألة إحدى القضايا الرئيسية التي يعتزم حلفاء الولايات المتحدة معالجتها خلال المحادثات المقبلة في ألمانيا، لاسيما أن الآلاف من الأفغان الذين عملوا سابقا مع قوات التحالف الأجنبية في البلاد، لا يزالون عالقين وغير قادرين على السفر، بعد أن تراجعت عمليات الإجلاء الغربية.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية الدوحة قطر حركة طالبان أفغانستان

الخبر التالى:

بالفيديو- لحظة لقاء مدير مكتب القذافي مع عائلته بعد 11 عاما من السجن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا