بلينكن من الدوحة: تواصلنا مع طالبان لتسهيل خروج بعض الأفغان

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجددا بالسماح لعدد من الأفغان "بالمغادرة بحرية". وقال في مؤتمر صحافي من الدوحة حيث وصل أمس الاثنين برفقة وزير الدفاع لويد أوستن: "أجرينا اتصالات مع طالبان في الساعات الأخيرة لتسهيل خروج حملة الوثائق القانونية".

وتابع: "طالبان أبلغتنا بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهدها.

وشدد على دعم الإدارة الأميركية للجهود الرامية إلى إعادة فتح مطار كابل، وهي مسألة تحظى بأهمية كبرى للمجتمع الدولي.

كما أعرب بلينكن عن شكره لدولة قطر، جراء مساهمتها في إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان، واستقبالها لعدد منهم أيضا. وأوضح أن خطوة نقل العمليات الدبلوماسية من أفغانستان إلى الدوحة كانت ضرورية.

من جهته، شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن بلاده مستمرة في مواجهة دعم إيران للإرهاب والمجموعات المسلحة في المنطقة.

كما أعرب عن شكر بلاده للسلطات القطرية، على مواصلة استضافتها القوات الأميركية.

تأتي تلك الزيارة الأمريكية من أجل بحث إعادة فتح مطار كابل المغلق منذ مغادرة الأميركيين، وهو ما يعتبر أولوية لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة وإجلاء من تبقى من الأفغان.

كانت طالبان وعدت سابقا بأنها ستواصل السماح بمغادرة الأفغان الراغبين بترك البلاد.

وتشكل تلك المسألة إحدى القضايا الرئيسية التي يعتزم حلفاء الولايات المتحدة معالجتها خلال المحادثات المقبلة في ألمانيا، لاسيما أن الآلاف من الأفغان الذين عملوا سابقا مع قوات التحالف الأجنبية في البلاد، لا يزالون عالقين وغير قادرين على السفر، بعد أن تراجعت عمليات الإجلاء الغربية.