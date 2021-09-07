نائب وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى أنقرة

أنقرة- (بي بي سي):

يبدأ نائب وزير الخارجية حمدي لوزا، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى أنقرة، هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري منذ نحو 8 سنوات، وذلك لبحث تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتهدف زيارة حمدي لوزا، التي تستغرق يومين، إلى إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

ومن المقرر أن يبحث خلالها أفق تطبيع العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.

كانت القاهرة استضافت في مايو الماضي أولى جولات المباحثات المصرية التركية، في محاولة لطي صفحة الخلاف بين البلدين، واستئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية. ووصفت مصر تلك الجولة بأنها "صريحة ومعمقة".

وفي أواخر يونيو، أوقفت تركيا برامج عدد من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول.

وتوترت العلاقات المصرية التركية في يوليو عام 2013، وأصبحت تركيا مقرا للعديد من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين. وتفاقم الخلاف بين البلدين ليشمل التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، والتواجد التركي في ليبيا.