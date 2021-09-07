كوبا أول دولة في العالم تلقح ضد كورونا للأطفال بين 2 و11 عاما

كوبا أول دولة في العالم تلقح الأطفال ضد كورونا

هافانا- (أ ف ب):

مستخدمة لقاحين محليي الصنع، غير معترف بهما من منظمة الصحة العالمية، أصبحت كوبا أول دولة في العالم تلقح الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العامين ضد فيروس كوفيد-19.

وتسعى الجزيرة الشيوعية البالغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة إلى تلقيح جميع أطفالها قبل إعادة فتح مدارسها المغلقة بصورة شبه متواصلة منذ مارس 2020.

وانطلقت السنة الدراسية الجديدة في كوبا الاثنين، ولكن من المنازل عبر برامج تلفزيونية تعليمية كون خدمة الإنترنت غير متوفّرة في غالبية المنازل.

وبعدما أنجزت التجارب السريرية على القاصرين باستخدام لقاحي عبدالله و"سوبيرانا"، بدأت كوبا حملتها لتلقيح الأطفال يوم الجمعة، بدءا بأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً. وانطلقت يوم الاثنين حملة تلقيح الفئة العمرية 2-11 سنة في ولاية سيينفويغوس في وسط البلاد.

وتُلقّح دول عدة أخرى في العالم الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما، في حين تجري بعض الدول تجارب سريرية على الأطفال الأصغر سنا. فيما أعلنت دول مثل الصين والإمارات وفنزويلا عزمها على تطعيم الأطفال الصغار، لكنّ كوبا هي أول دولة في العالم تقدم فعلياً على مثل هذه الخطوة.

أما تشيلي، فوافقت الاثنين على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و12 عاما بواسطة لقاح سينوفاك الصيني.

واللقاحات الكوبية، وهي الأولى التي يتم تطويرها في أمريكا اللاتينية، لم تخضع لمراجعة علمية دولية.

وتعتمد اللقاحات الكوبية على تقنية البروتين المؤتلف - وهي نفس التقنية المستخدمة في لقاحي "نوفافاكس" الأمريكي و"سانوفي" الفرنسي اللذين ينتظران بدورهما الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية.

وخلافا للعديد من اللقاحات الأخرى المستخدمة ضدّ كوفيد-19، لا تتطلب اللقاحات المؤتلفة حفظها في ثلاجات شديدة التبريد.

وغالبية المدارس في كوبا مغلقة منذ مارس 2020، وأعيد فتحها لبضعة أسابيع في نهاية العام الماضي قبل أن تعاود إغلاق أبوابها في يناير. وأعلنت الحكومة الكوبية أنّها ستعيد إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي، في أكتوبر ونوفمبر، لكن فقط بعد تلقيح جميع الأطفال.