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تركيا تلقي القبض على 137 شخصا بشبهة الانتماء لـ"تنظيم جولن"

11:30 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
تركيا تلقي القبض على 137 شخصا بشبهة الانتماء لـ"تنظيم جولن"

تركيا

أنقرة- (د ب أ):

ألقت السلطات التركية القبض على ما لا يقل عن 137 شخصا، الثلاثاء، في إطار حملة لتنفيذ أوامر اعتقال صدرت بحق 214 شخصا بشبهة الانتماء لـ"تنظيم جولن".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصدر أمني تركي طلب عدم نشر اسمه بسبب القيود المفروضة على التحدث لوسائل الإعلام، إن عملية بدأت في 41 ولاية وفي "جمهورية شمال قبرص" لإلقاء القبض على المشتبه بهم، ومن بينهم عسكريون في الخدمة أو مفصولون.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن تنظيما إرهابيا.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

تركيا القبض على اشخاص تنظيم جولن السلطات التركية

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