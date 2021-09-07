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وزير الخارجية التركي: نعمل مع قطر وأمريكا وطالبان لتشغيل مطار كابول

11:27 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
وزير الخارجية التركي: نعمل مع قطر وأمريكا وطالبان لتشغيل مطار كابول

مولود تشاووش أوغلو

أنقرة- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، بأن تركيا تعمل مع قطر والولايات المتحدة بشأن تشغيل مطار كابول، كما أنها تجري محادثات مع حركة طالبان. وشدد على أن الأمن في المطار هو القضية الرئيسية.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية قوله في مقابلة تليفزيونية، إن 19 فنيا تركيا موجودون في كابول، ويجرون محادثات مع القطريين بشأن المطار.

وأبلغت تركيا طالبان أنها لن تشارك في مهمة المطار ما لم تشارك وحداتها في التأمين.

وقال أوغلو إنه بإمكان طالبان ضمان الأمن خارج المطار، لكنهم بحاجة إلى آلية أكثر موثوقية في الداخل.

ولفت إلى إمكانية الاستعانة بشركة أمن خاصة للقيام بالمهمة إذا ما أصرت طالبان على عدم وجود قوى أجنبية في أفغانستان.

مولود تشاووش أوغلو أنقرة وزير الخارجية التركي أمريكا مطار كابول حركة طالبان

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