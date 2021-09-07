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إطلاق نار كثيف في كابول بعد مظاهرات مناهضة لـ"طالبان"

10:54 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
إطلاق نار كثيف في كابول بعد مظاهرات مناهضة لـ"طالبان"

تفريق مظاهرات مناهضة للحركة

كابول- أ ش أ:

دوت طلقات نارية كثيفة في العاصمة الأفغانية كابول، بينما كانت حركة "طالبان" تقوم بتفريق مظاهرات مناهضة للحركة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، الثلاثاء، أن عناصر الحركة طلبت من الصحفيين التوقف عن التصوير، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كانت حركة طالبان سيطرت على أفغانستان قبل ثلاثة أسابيع، واستولت على السلطة بكابول في 15 أغسطس الماضي، بعد انهيار الحكومة وفرار الرئيس أشرف غنى من البلاد.

هذا المحتوى من

كابول أفغانستان تظاهرات أفغانستان حركة طالبان

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