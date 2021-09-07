مساعد وزير الخارجية الأمريكي: لم نتجاهل المنطقة العربية

القاهرة-(د ب أ):

نفى مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود إهمال إدارة الرئيس جو بايدن للمنطقة العربية، وأكد التزام الولايات المتحدة تجاهها.

وقال هود في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء :"التزامنا تجاه المنطقة طويل الأمد وعميق. والتزاماتنا الأمنية واضحة وقوية"، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة في كثير من قضايا المنطقة العربية يستند في المقام الأول إلى مصالحها ودعم الشركاء والحلفاء.

وفي الشأن السوري، أكد هود استمرار "قانون قيصر" والقوات الأمريكية في محاربة داعش، جنبا إلى جنب مع قوات سورية الديمقراطية (قسد). وحذر الدول الراغبة في تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، مشددا على أنه "يجب على نظام الأسد تغيير سلوكه".

أما في الشأن اللبناني، فقد دعا المسؤول الأمريكي السياسيين اللبنانيين إلى "تنحية الخلافات السياسية الحزبية جانبا، وإبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة مستعدة وقادرة على إصلاح حقيقي وجذري".

وبالنسبة للعراق، شدد هود على ضرورة نزاهة الانتخابات المقبلة، وحصر السلاح بيد الدولة، وقال :"نرى العراق شريكا وثيقا له دور قوي يلعبه في المنطقة، ونتطلع إلى مواصلة العمل نحو هدفنا المشترك المتمثل في عراق آمن ومستقر ومزدهر"، إلا أنه اعتبر أن "أكبر عقبة أمام ازدهار العراق هي الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، والأشخاص الذين يقوضون المؤسسات العراقية وسيادة القانون".

وفي الشأن الليبي، قال هود إن اختيار خليفة حفتر رئيسا للبلاد هو أمر يقرره شعب ليبيا، كما دعا كل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى مغادرة البلاد.​