Masrawy logo white

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

08:44 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط

دمياط -(أ ش أ):

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع في الميناء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان صادر اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع بلغت 18 ألفا و137 طنا، وتشمل: 10338 طن فوسفات و 5700 طن ملح و 1400 طن مولاس و 700 طن داي امونيا.

أما حركة الوارد من البضائع، أضاف المركز أنها بلغت 29 ألفا و964 طنا، وتشمل: 1649 طن خشب زان و 12800 طن ذرة و 3093 طن سكر و 5092 طن حديد و 7330 طن ابلاكاش.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 47 ألفا و171 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 998 طنا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3951 شاحنة.

ميناء دمياط حركة السفن حركة الصادرات حركة الواردات البضائع

الخبر التالى:

8ر13 ألف إصابة و241 وفاة بكورونا في تايلاند خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|الرئيس يتفقد اليوم ميناء الإسكندرية البحري ويطلع على عملية تطوير مرافقه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا