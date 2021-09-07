تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

دمياط -(أ ش أ):

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع في الميناء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان صادر اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع بلغت 18 ألفا و137 طنا، وتشمل: 10338 طن فوسفات و 5700 طن ملح و 1400 طن مولاس و 700 طن داي امونيا.

أما حركة الوارد من البضائع، أضاف المركز أنها بلغت 29 ألفا و964 طنا، وتشمل: 1649 طن خشب زان و 12800 طن ذرة و 3093 طن سكر و 5092 طن حديد و 7330 طن ابلاكاش.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 47 ألفا و171 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 998 طنا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3951 شاحنة.