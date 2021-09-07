البر الرئيسي الصيني يسجل 36 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها من الخارج

بكين-(د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 36 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن كافة الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 95064 حالة، بينها 826 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، سبعة منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 89602 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل عشر إصابات جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من الخارج. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.​