دون هوادة.. إسرائيل تواصل أعمال البحث عن السجناء الفلسطينيين الفارين

تل أبيببكين-(د ب أ):

تواصل إسرائيل، دون هوادة، أعمال البحث عن السجناء الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع أمس.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن كاميرات المراقبة وثقت عملية الفرار، غير أن السجانين لم يتابعوا الكاميرات في الوقت الفعلي.

وتفحص مصلحة السجون شبهات حول استغراق الحارسة التي تواجدت في برج المراقبة الموجود قرب الفتحة التي خرج منها الستة، في النوم.

ونصبت الشرطة أكثر من 260 حاجزا في أنحاء إسرائيل.

وتقوم السلطات في إسرائيل منذ أمس بحملة تمشيط واسعة بحثا عن الستة الفارين.

وتمكّن الستة من الهروب عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده في عام 2004 وهو شديد الحراسة.

وينتمي خمسة من الستة لحركة الجهاد الإسلامي.​