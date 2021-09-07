عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 221 مليونا والوفيات تتخطى 4 ملايين
واشنطن-(أ ش أ)
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 221 مليونا و110 آلاف و346 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و575 ألفا و46 حالة.
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