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عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 221 مليونا والوفيات تتخطى 4 ملايين

08:03 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 221 مليونا والوفيات تتخطى 4 ملايين

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ)

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 221 مليونا و110 آلاف و346 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و575 ألفا و46 حالة.​

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جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا حالات وفيات

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