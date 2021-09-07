السلطات الأمنية العراقية تعتقل 6 سوريين اجتازوا حدود البلاد

بغداد-(أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء اعتقال ستة سوريين اجتازوا الحدود العراقية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني - في بيان - بأنه "من خلال المتابعة المستمرة ورصد كاميرات المراقبة للفرقة ١٥ بالجيش العراقي على الحدود السورية في مخفر جلبارات، جرت مشاهدة ستة أشخاص اجتازوا الحدود باتجاه أراضينا من المنطقة المحصورة بين قطعاتنا وحرس الاقليم".

وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة ذاتها تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميعا، وتبين أنهم يحملون الجنسية السورية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".​