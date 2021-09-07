Masrawy logo white

السلطات الأمنية العراقية تعتقل 6 سوريين اجتازوا حدود البلاد

07:39 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السلطات الأمنية العراقية تعتقل 6 سوريين اجتازوا حدود البلاد

أرشيفية

بغداد-(أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء اعتقال ستة سوريين اجتازوا الحدود العراقية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني - في بيان - بأنه "من خلال المتابعة المستمرة ورصد كاميرات المراقبة للفرقة ١٥ بالجيش العراقي على الحدود السورية في مخفر جلبارات، جرت مشاهدة ستة أشخاص اجتازوا الحدود باتجاه أراضينا من المنطقة المحصورة بين قطعاتنا وحرس الاقليم".

وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة ذاتها تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميعا، وتبين أنهم يحملون الجنسية السورية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".​

هذا المحتوى من

السلطات الأمنية العراق سوريا الحدود العراقية

الخبر التالى:

عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 221 مليونا والوفيات تتخطى 4 ملايين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 12 حالة وفاة بمصر.. وعالميا الإصابات تجاوزت 220 مليونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا