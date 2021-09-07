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العراق يعتمد خطة خمسية لرفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية

07:38 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
العراق يعتمد خطة خمسية لرفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية

إنتاج الطاقة الكهربائية

بغداد-(د ب أ):

أفاد متحدث حكومي عراقي بأن بلاده تخطط لرفع سقف إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق إلى 45 ألف ميجا وات في غضون السنوات الخمسة المقبلة.

وقال أحمد العبادي المتحدث بإسم وزارة الكهرباء لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء أن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت الآن أكثر من 20 ألف ميجا وات وأن وزارة الكهرباء أعدت خطة للسنوات الخمس المقبلةتستهدف الوصول إلى مستوى إنتاج يصل إلى 45 الف ميجا وات.

وأوضح أن هناك خطة قصيرة الأمد محددة بعام واحد تتضمن إضافة 5 آلاف ميجا وات من خلال إدخال وحدات بمحطات الدبس وبسماية والرميلة إلى الخدمة فيما تتضمن خطة متوسطة الأجل بإدخال 7 آلاف ميجا وات جديدة إلى الخدمة في حين تقضي خطة طويلة الأمد التي تصل إلى خمسة سنوات الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 45 ألف ميجا واط.

وذكر أن هذه الخطة مقترنة بتوفر المقومات المكملة لها وخاصة الخطة الوقودية وتوفر التخصيصات المالية وقرارات حكومية داعمة لعمل وزارة الكهرباء.

وقال إن وزارة الكهرباء تدعم الاستثمار في قطاع الكهرباء شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وبأسعار تنافسية حيث سبق لوزارة الكهرباء التوصل إلى تعاقدات للاستثمار في محطة كهرباء محطة الخيرات الاستثمارية بطاقة 1400ميجا وات وتوسيع محطات الرميلة وبسماية الاستثماريتين.

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى توافقات لاستيراد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والسعودية وتركيا فيما لايزال العراق يواجه مشاكل كبيرة من جراء توقف استيرادات الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية في وسط وجنوبي البلاد.

وكان العراق قد أبرم الأحد الماضي عقدا مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء محطات للطاقة المتجددة في محافظة البصرة لإنتاج 1000 ميجا واط خلال عام فيما تجري الوزارة مفاوضات لتنفيذ مشاريع مماثلة لبناء محطات في عدد من المدن العراقية.​

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