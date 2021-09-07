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وليا عهد السعودية وأبو ظبي يستعرضان هاتفيًا العلاقات الثنائية

12:41 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
وليا عهد السعودية وأبو ظبي يستعرضان هاتفيًا العلاقات الثنائية

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وكالات

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، الاثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعودية أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

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