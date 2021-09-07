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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب كندا

12:35 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب كندا

نتيجة زلزال - ارشيفية

وكالات

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب كندا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد نحو 164 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من بلدية كيتيمات في كولومبيا البريطانية بغرب كندا.

وأضافت في بيان مقتضب، أن مصدر الزلزال كان على عمق 15 كيلومترا تحت الأرض. ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وجود إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال الكوارث الطبيعية كندا بلدية كيتيمات

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