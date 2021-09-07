السعودية والإمارات تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
الرياض - (أ ش أ):
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تم خلاله أيضا بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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