الخارجية الليبية: اليونان والاتحاد الأوروبي لهما دور هام في استقرار البلاد

طرابلس - (د ب أ)

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن اليونان جزء هام وفعال لاستقرار ليبيا، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون جزءا من الحوار عندما يتعلق الموضوع باستقرار ليبيا.

جاءت تصريحات المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس في ختام جلسة مباحثاتهما بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم الاثنين.

خلال المؤتمر الصحفي، دعت المنقوش دولة اليونان إلى دعم ومساندة ليبيا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي هو استقرار لليونان ولدول الجوار ولحوض المتوسط عموما.

كما دعت المنقوش الاتحاد الأوروبي للعب دور مهم في مراقبة استقرار ليبيا والمساعدة في آليات حفظ السلام في ليبيا.

كما أكدت وزيرة الخارجية الليبية أن حكومة الوحدة الوطنية ترحب بعلاقات حقيقية صادقة مع حكومة اليونان.

وعبرت المنقوش عن امتنانها لإعلان اليونان استعدادها لدعم مبادرة استقرار ليبيا.

وبالإشارة إلى جلسة المباحثات التى عقدتها مع نظيرها اليوناني في وقت سابق اليوم، أوضحت المنقوش بأنها تناولت العديد من الملفات منها الاستفادة من الخبرات اليونانية في صيانة وادارة الموانئ، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى صيانة وترميم المباني والمدن الأثرية التاريخية الإغريقية في شرق وغرب ليبيا.

كما دعت وزيرة الخارجية الليبية ومن خلال اليونان الاتحاد الأوروبي إلى التفكير وبجدية من خلال وضع الخطط اللازمة لمساعدة ودعم ليبيا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور تعاني من تبعات هذه الظاهرة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها.

وأوضحت المنقوش أن دعم ومساعدة الإتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة هذه الظاهرة من شأنه أن يعزز من التعاون الاقليمي والدولي.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني دعم بلاده استقلال وسيادة ليبيا على أراضيها، وإجراء انتخابات شفافة في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، مشددا على أن استقرار ليبيا هو استقرار لكامل المنطقة ولحوض المتوسط عموما.