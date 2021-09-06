عالم أوبئة بريطاني: ألمانيا اجتازت جائحة كورونا أفضل من بريطانيا

لندن - (د ب أ)

أعرب عالم الأوبئة البريطاني نيل فيرجسون من كلية لندن الإمبراطورية (أمبريال كوليدج لندن) عن اعتقاده بأن ألمانيا اجتازت جائحة كورونا بصورة أفضل من بريطانيا.

وخلال ندوة عبر الإنترنت لمؤسسة تشاتهام هاوس البحثية، قال فيرجسون اليوم الاثنين إن الوفيات المفرطة على سبيل المثال أي العدد فوق المتوسط لحالات الوفيات أثناء الجائحة، ارتفع في المملكة المتحدة بنسبة 80% عن مستواه في ألمانيا.

وأضاف فيرجسون أن: "هذه مقارنة مثيرة للاهتمام تدعو لمعرفة من أين أتى هذا".

وأوضح فيرجسون أنه شخصيا يعتقد أن سلسلة من العوامل تقف وراء هذا التفاوت مشيرا إلى أن التعاون بين العلماء والساسة كان أكثر نجاحا في ألمانيا، بالإضافة إلى قدرة ألمانيا على توسيع نطاق عدد اختبارات كورونا بسرعة وقوة كبيرتين، ورأى أن السلطات الألمانية كان لديها صورة أفضل عما يجري.

وأعرب فيرجسون عن اعتقاده بأن قرار ألمانيا المبكر نسبيا بفرض أول إغلاق أنقذ أرواح عدد كبير من الناس، وأضاف أن النظام اللامركزي لصناع القرار في ألمانيا كان أكثر ملائمة لكبح انتشار الفيروس.