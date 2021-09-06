الولايات المتحدة: ارتفاع إجمالي الإصابات اليومية بكورونا بأكثر من 300% عن العام الماضي

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 300% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ووفقًا لبيانات الجامعة، ارتفعت حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) بنسبة 316% منذ عيد العمال 2020، كما تضاعف عدد الوفيات اليومية المرتبطة بـ(كوفيد-19).

وارتفعت حالات الاستشفاء بنسبة 158% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات الجامعة.