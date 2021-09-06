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الولايات المتحدة: ارتفاع إجمالي الإصابات اليومية بكورونا بأكثر من 300% عن العام الماضي

10:28 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة: ارتفاع إجمالي الإصابات اليومية بكورونا بأكثر من 300% عن العام الماضي

الولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 300% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ووفقًا لبيانات الجامعة، ارتفعت حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) بنسبة 316% منذ عيد العمال 2020، كما تضاعف عدد الوفيات اليومية المرتبطة بـ(كوفيد-19).
وارتفعت حالات الاستشفاء بنسبة 158% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات الجامعة.

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