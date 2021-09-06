مع عودة الموظفين.. مترو لندن يشهد اليوم أعلى معدل زحام منذ بدء كورونا

لندن - (د ب أ)

شهد مترو الانفاق في لندن صباح اليوم الاثنين اعلى معدل ازدحام في حركة الركاب منذ مارس 2020 وتفشي فيروس كورونا، مع عودة الموظفين إلى أعمالهم وإعادة فتح المدارس.

واستخدم نحو 831 ألف شخص شبكة مترو الأنفاق خلال الفترة من 7 وحتى 10 صباحا، بزيادة قدرها 17% عن الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة النقل في لندن "ترانسبورت فور لندن" قولها في بيان بالبريد الإلكتروني. وقفزت حركة مرور الحافلات بنسبة 39% مع عودة المدارس في لندن بعد انتهاء العطلات الصيفية.

وتمت مقارنة أرقام اليوم الاثنين بأرقام يوم الثلاثاء 31 أغسطس لأن الاثنين 30 أغسطس كان عطلة عامة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني قال متحدث باسم خدمة النقل في لندن إنه يتوقع أن ينتهي اليوم بعدد ركاب أكبر من 50% من أعداد ركاب مترو الأنفاق قبل الوباء وما لا يقل عن ثلثي عدد ركاب الحافلات. وكانت شبكة النقل تنقل نحو 5 ملايين شخص يوميا في مختلف أنحاء لندن قبل تفشي وباء كورونا.