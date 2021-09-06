Masrawy logo white

مع عودة الموظفين.. مترو لندن يشهد اليوم أعلى معدل زحام منذ بدء كورونا

10:05 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
مع عودة الموظفين.. مترو لندن يشهد اليوم أعلى معدل زحام منذ بدء كورونا

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

شهد مترو الانفاق في لندن صباح اليوم الاثنين اعلى معدل ازدحام في حركة الركاب منذ مارس 2020 وتفشي فيروس كورونا، مع عودة الموظفين إلى أعمالهم وإعادة فتح المدارس.

واستخدم نحو 831 ألف شخص شبكة مترو الأنفاق خلال الفترة من 7 وحتى 10 صباحا، بزيادة قدرها 17% عن الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة النقل في لندن "ترانسبورت فور لندن" قولها في بيان بالبريد الإلكتروني. وقفزت حركة مرور الحافلات بنسبة 39% مع عودة المدارس في لندن بعد انتهاء العطلات الصيفية.

وتمت مقارنة أرقام اليوم الاثنين بأرقام يوم الثلاثاء 31 أغسطس لأن الاثنين 30 أغسطس كان عطلة عامة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني قال متحدث باسم خدمة النقل في لندن إنه يتوقع أن ينتهي اليوم بعدد ركاب أكبر من 50% من أعداد ركاب مترو الأنفاق قبل الوباء وما لا يقل عن ثلثي عدد ركاب الحافلات. وكانت شبكة النقل تنقل نحو 5 ملايين شخص يوميا في مختلف أنحاء لندن قبل تفشي وباء كورونا.

فيروس كورونا لندن بريطانيا مترو لندن

الخبر التالى:

بينهم قادة في فصائل فلسطينية.. من هم الأسرى الفارين من سجن جلبوع؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
343

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

549

متعافون اليوم

290027

إجمالي الإصابات

16789

إجمالي الوفيات

241964

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا