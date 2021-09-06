رئيس البرلمان العراقي يؤكد أهمية مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أهمية دور الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات المقبلة المقررة في 10 أكتوبر المقبل لضمان نزاهتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الإثنين، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات المشتركة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملف النازحين والانتخابات المبكرة النيابية المقبلة".

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء "حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون بمختلف المجالات"، مثمناً "جهود الاتحاد الأوروبي في دعم العراق خلال حربه على عصابات داعش الإرهابي".

وأشار الحلبوسي إلى "أهمية دعم العراق بملف إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار للعائدين إلى ديارهم، من خلال إعادة الإعمار وتوفير الخدمات للمناطق المحررة".

من جانبه، أكد بوريل "دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في المجالات كافة، ولا سيما في ملف إعادة النازحين"، مشيراً الى "دعمهم للانتخابات المقبلة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين من أجل ضمان سلامة إجرائها".

كان بوريل والوفد المرافق له قد اجتمع مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.