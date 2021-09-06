وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة طالبان في أفغانستان

لندن - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب اليوم الاثنين، أن بلاده لن تعترف بحركة طالبان كحكومة، ولكنها ستتعامل معها.

جاء ذلك في خلال الكلمة التي ألقاها راب أمام مجلس العموم البريطاني لعرض مستجدات الوضع في أفغانستان خاصة بعد انتهاء عملية إجلاء القوات البريطانية من أفغانستان، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

يذكر أن عمليات إجلاء القوات والبعثات الدولية من أفغانستان زادت بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي، في ظل تنفيذ عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كما كان مقررا لها.