مسؤول عراقي يكشف عن عدد الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام

بغداد - (بي بي سي)

قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية إن عدد "الإرهابيين" الذين صدرت أحكام بحقهم في العراق يبلغ أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، وإن نصفهم محكومون بالإعدام.

وأضاف أحمد لعيبي، أن أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعض المحكومين بالإعدام لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامهم، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأشار المتحدث العراقي إلى أن أي حكم يكتسب الدرجة القطعية، ويصدر به مرسم جمهوري، ينفذ، لكن نحو 90 في المئة من الأحكام لم يصدر بها مرسوم جمهوري، أو لم تكتسب الدرجة القطعية.