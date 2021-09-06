Masrawy logo white

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسميا إطلاق "مشروع المصالحة" الوطنية

09:19 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسميا إطلاق "مشروع المصالحة" الوطنية

محمد المنفي

وكالات:

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إطلاق "مشروع المصالحة الوطنية" في بلاده، بشكل رسمي.

وقال بيان صدر عن المجلس الرئاسي الليبي، ونقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين إن "رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي أعلن اليوم الاثنين، رسميا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا".

وهنأ المنفي "الشعب الليبي، بهذه المناسبة"، مثمنا "الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية".

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، أكدت منتصف الشهر الماضي، أن مسار التسوية الليبية يواجه تحديات كبيرة مثل فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وتحقيق المصالحة الوطنية، متطلعة إلى زوال الخلافات التي ظهرت على السطح بين وزراء الخارجية العرب بشأن الملف الليبي.

محمد المنفي ليبيا المجلس الرئاسي الليبي مشروع المصالحة الوطنية

الخبر التالى:

إدانة واسعة للحكم بسجن المعارضة البيلاروسية البارزة ماريا كوليسنيكوفا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
343

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

549

متعافون اليوم

290027

إجمالي الإصابات

16789

إجمالي الوفيات

241964

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا