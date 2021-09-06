وزير خارجية الكويت ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية والدولية

الكويت - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، سبل توطيد العلاقات في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجدد وزير الخارجية الكويتي، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين بحسب وكالة الأنباء الكويتية " كونا"، اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية القوية والراسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والعمل معا للحفاظ على الأرواح وتأمين العبور الآمن للأفغان إلى وجهاتهم النهائية.

ومن جانبه، جدد الوزير الأمريكي تقدير بلاده على كافة الجهود المبذولة لتيسير عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين ورعايا الدول الأخرى من أفغانستان، مشيدا بمستوى التعاون المميز بين البلدين والذي أثمر عن إتمام كافة العمليات بالنجاح.