المعارضة الروسية تحذر من "تزوير ضخم" في التصويت الإلكتروني

موسكو - (د ب أ)

قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا، حذرت المعارضة من إمكانية حدوث تلاعب كبير في الأصوات التي سيتم الإدلاء بها على الإنترنت.

وقال إيفان زدانوف، أحد المقربين للمعارض السجين أليكسي نافالني، لإذاعة "إيكو أوف موسكو" اليوم الاثنين إنه يتوقع حدوث "تزوير ضخم".

وأوضح زدانوف أن الروس لديهم بالفعل ثقة محدودة في نظامهم الانتخابي وتابع "في ظل هذه الظروف، إنها جريمة حقيقية أن تضع نظاما يتسبب في ثقة أقل".

وفي بعض مناطق روسيا، سيكون بإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم إلكترونيا لأول مرة في انتخابات برلمانية.

ويجري الإعلان عن الإجراء الجديد بملصقات وعروض بتقديم جوائز مثل شقق أو سيارات.

ويخشى العديد من أعضاء المعارضة من أن التلاعب بالانتخابات التي ستجري بين يومي 17 و19 سبتمبر الجاري سيكون أكثر سهولة. وتفيد الأرقام الرسمية أنه في موسكو وحدها، سجل 5ر1 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم على الإنترنت.