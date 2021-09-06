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"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل في حال اغتيال الأسرى الفارين من سجن جلبوع

08:24 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل في حال اغتيال الأسرى الفارين من سجن جلبوع

حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية

غزة - (د ب أ)

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خالد البطش أن اغتيال الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع في شمال إسرائيل، سيدفع "الاحتلال" ثمنه غاليًا.

وقال البطش خلال مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها الجهاد الإسلامي في قطاع غزة: "إنه يجب أن تكون الرسالة واضحة دون التباس ونحذر العدو من الفتك بهم أو اغتيالهم"، حسبما أفادت وكالة معا الإخبارية.

ودعا البطش: "أبناء الشعب الفلسطيني لفتح صدورهم لهؤلاء الأبطال وتقديم العون لهم ولا نريد أن نسمع أن طرف ما كان سببًا بعودتهم للسجن".

وأضاف البطش: "خيارنا سيبقى دائما هو مقاتلة الاحتلال والاستمرار بمشروع الجهاد والمقاومة، وإن تخبط العدو اليوم يأتي بعد الضربة الكبيرة لمؤسسته الأمنية والعسكرية".

وأوضح البطش أن "المتغيرات اليوم وما يشهد العدو من تراجع يصب في خدمة قضيتنا وهدفنا، موكدا أن ما فعله أبطال عملية جلبوع انتصار على المنظومة الأمنية والعسكرية؛ حتى لو كتب لهم الاعتقال أو الشهادة فقد انتصروا على العدو وأثبتوا أن الحياة والحرية قرار".

يذكر أن 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد فرّوا من سجن جلبوع شمالي إسرائيل، ليلة أمس الأحد، عبر نفق قاموا بحفره.

وأطلقت إسرائيل حملة تمشيط واسعة بحثًا عن الفلسطينيين الستة.

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