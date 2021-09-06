"نوم مجندة وحفر استمر لأسابيع".. تحقيقات أولية حول هروب الأسرى الفلسطينيين

من مكان هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

وكالات:

كشفت التحقيقات الأولية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الأسرى الفلسطينيين الستة استمروا في عمليات الحفر لمدة أسابيع، دون أن ينتبه أحد من الشرطة.

وذكرت قناة 12 العبرية، ونقلت عنها وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين أن "التحقيقات كشفت أن الحفر استمر لمدة أسابيع دون أن ينتبه أحد من أمن السجن"، لافتة إلى أن "مجندة برج الحراسة القريب من نقطة هروب الأسرى كانت نائمة وقت الهروب".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية كشفت أيضا أنه تم اكتشاف الواقعة بعد ساعتين من عملية الهروب".

وتمكن ستة فلسطينيين فجر الاثنين، من الهرب من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال الأراضي المحتلة، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة.

وكان المعتقلين الستة في الزنزانة ذاتها.