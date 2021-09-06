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القوات السودانية التشادية المشتركة تُفشل محاولة هجرة غير شرعية

07:49 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
القوات السودانية التشادية المشتركة تُفشل محاولة هجرة غير شرعية

القوات السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت القوات السودانية التشادية المشتركة إفشال تهريب عشرات الأشخاص، غالبيتهم يحملون الجنسية السودانية، كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة.

وقال قائد القوات المشتركة السودانية التشادية من الجانب السوداني العميد الركن سعد الهادي البلولة إن "القوات المشركة أفشلت تسلل 30 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة (أم جرس) التشادية، التي تقع على الحدود مع السودان".

وأوضح أن من بين الذين ألقي القبض عليهم 22 سودانيا و5 إثيوبيين و3 من جنوب السودان، لافتا إلى إطلاق سراحهم بعد مساع وإتصالات القوات المشتركة مع الجهات التشادية والأجهزة النظامية بالحدود.

ومن جانبه، أشاد والي غرب دارفور خميس عبدالله ابكر بدور القوات المشتركة السودانية التشادية في الحد من الهجرة غير الشرعية ومساهمتها في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية بين البلدين، ووجه بإعادة الموقوفين إلى مناطقهم وبلدانهم بالتنسيق مع حكومة الولاية.

هذا المحتوى من

Asha
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