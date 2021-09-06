واشنطن تشيد بجهود الكويت في عمليات الإجلاء من أفغانستان

الكويت - (د ب أ)

تلقى وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الإثنين من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي شكر وتقدير الولايات المتحدة لكافة الجهود المبذولة لتيسير عمليات إجلاء الرعايا الأمريكان ورعايا الدول الأخرى من أفغانستان.

كما أشاد بلينكن بمستوى التعاون المميز بين البلدين والذي أثمر عن اتمام كافة العمليات بالنجاح،بحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

ومن ناحيته، جدد وزير الخارجية الكويتي اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية القوية والراسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والعمل معا للحفاظ على الأرواح وتأمين العبور الآمن للأفغان إلى وجهاتهم النهائية.

كما تناول الاتصال سبل توطيد العلاقات في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب كونا.