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السعودية وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

07:06 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
السعودية وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

السعودية

الرياض - (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد ولد بمب ولد مكت والوفد المرافق له، علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

واستعرض الجانبان ،خلال لقائهما اليوم الإثنين، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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السعودية موريتانيا التعاون العسكري فياض بن حامد الرويلي

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