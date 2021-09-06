السعودية وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الرياض - (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد ولد بمب ولد مكت والوفد المرافق له، علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

واستعرض الجانبان ،خلال لقائهما اليوم الإثنين، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.