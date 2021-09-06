لافروف: اكتمال مشروع "نورد ستريم 2" في غضون أيام

روسيا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بأن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" سيكتمل في غضون أيام قليلة وسيبدأ العمل.

وقال لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "الآن نرى ببساطة هجومًا أماميًا، رغم من كل شيء، على نورد ستريم 2 ، على الرغم من أن الجميع يفهم، وقد أدرك الأمريكيون بالفعل أنه سيكتمل في غضون أيام قليلة، وسيبدأ العمل".

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تريد الدفع بغازها الطبيعي المسال، على الرغم من أنه يتم الحصول عليه بطرق غير صديقة للبيئة بشكل رئيسي وثمنه أغلى بكثير.

ويتضمن مشروع "نورد ستريم 2" بناء خطين من أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا ويمتدان من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتم تعليق العمل في المشروع في ديسمبر 2019 بعد أن تخلت الشركة المنفذة "سويس أولسيز" عن استكمال أعمال مد خط الأنابيب بسبب تهديد العقوبات الأمريكية. وتم استئناف العمل في المشروع في ديسمبر 2020.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "غاز بروم " الروسية الانتهاء تماما من مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي ــ 2"، مشيرة إلى أن شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" قامت بتركيب الأنبوب الأخير من السلسلة الثانية في المشروع.

وذكرت الشركة أن المُشغل سيقوم بوصل القسم الألماني بالجزء الدنماركي وسيشرع في التجهيز لبدء تشغيل خط الأنابيب قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت أن مشروع "التيار الشمالي ــ 2" سيساعد في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي من واردات الغاز الطبيعي، مما يضمن إمدادات موثوقة وآمنة بشروط اقتصادية معقولة.