وزارة النفط الليبية: قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لا يزال ساريا

طرابلس - (د ب أ):

أكدت وزارة النفط والغاز الليبية أنها تقوم بواجبها كاملا بالرغم من الصعوبات الجمة والعراقيل التي واجهتها ولا تزال تواجهها، وشددت على أن قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لا يزال ساريا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن الوزارة القول في بيان إن "توصيتها بخصوص تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت سارية، وتنتظر عرضها على مجلس الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء".

كما أكدت أن القرار الخاص بإيقاف صنع الله لا يزال ساري المفعول، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القوانين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قال أمس إنه لن يتم السماح بعرقلة زيادة إنتاج نفط البلاد.

وشدد بالقول :"لن نسمح لأية عراقيل إدارية أو فنية بأن تقف أمام تحقيق ذلك"، وهو ما تم تفسيره على أنه رفض لقرار إيقاف صنع الله الصادر عن وزير النفط محمد عون.

وتقول وزارة النفط إن صنع الله انتهك سياسة الوزارة بسفره للخارج دون موافقة مسبقة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.