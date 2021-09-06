هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى تشيد بعملية الفرار من سجن إسرائيلي

بيروت - (د ب أ):

أشادت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بعملية الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، معتبرة "أنها البشرى بالحرية والخلاص".

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "لقد سطر اليوم أسرانا الأعزاء ملحمة الفرار إلى حيث حريتهم التي صنعوها بإرادة الله وإرادتهم، وكانوا الرجال الذين كسروا إرادة المحتل وإجراءاته، وكل إنذاراته المبكرة والأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة".

وشددت على أن "هذا الفرار هو تأكيد أن العدو لا يستطيع أن يهزم إرادة الأسرى، واليوم هو الدليل في سجن جلبوع قرب بيسان حيث كان عرس الحرية في ساحات مجد فلسطين والقدس وقلوب أحرار العالم".

وأكدت أن "الإرادات التي كسرت الإجراءات هي دليل أن السجون إلى زوال"، مشيرة إلى أن "اليوم هو يوم الحرية والأحرار".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ستة معتقلين من سجن جلبوع تمكنوا من الهروب عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده عام 2004 ويعد شديد الحراسة، موضحة أن خمسة منهم ينتمون لحركة الجهاد.

وأظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، كما تم الكشف عن فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أربعة من الأسرى الذين أعلنت إسرائيل هروبهم محكومون بالسجن مدى الحياة، فيما الآخران معتقلان منذ عام 2019 ولم يصدر بحقهما حكم.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي بارز إن هذه الحادثة هي واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في إسرائيل.