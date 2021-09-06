المجلس العسكري في غينيا يعيد فتح المسارات الجوية

كوناكري - (د ب أ):

أعاد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في غينيا أمس الأحد، فتح المسارات الجوية، وأمر عناصر وحدة الأمن الرئاسي بالبقاء في ثكنة خارج العاصمة كوناكري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا، في بيان تلاه عبر الإعلام الرسمي، اليوم الاثنين :"يمكن لجميع شركات الطيران استئناف نشاطها، مع الالتزام بالتدابير الإدارية ذات الصلة".

واستولت قوات من الجيش في غينيا أمس على السلطة وعطلت العمل بالدستور، كما قامت بنقل الرئيس ألفا كوندي إلى "مكان آمن".

وأدى كوندي اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي لولاية ثالثة في منصبه.

وكان كوندي /83 عاما/ موضع ترحيب عندما تولى السلطة في عام 2010 أملا في أن يمثل حكمه بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية، إلا أنه بدأ يشن حملة قمع متزايدة ضد خصومه مع تزايد المعارضة لحكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

ونجا كوندي من محاولة اغتيال عام 2011 أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه الشخصيين وإصابة آخرين، ما عكس التحول الهش في غينيا بعد الانقلاب الذي شهدته عام 2008.