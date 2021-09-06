"فاينانشيال تايمز": تفشي دلتا يُشكل اختبارا للمدارس الأمريكية

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن تفشي متغير دلتا المُتحور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بين الأطفال في الولايات المتحدة أجبر حكام الولايات على إعادة التفكير في العودة إلى طرق التدريس التقليدية في المدارس.

وأفادت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أن حالات دخول المستشفيات لمرضى كوفيد سجلت في 10 ولايات أمريكية مستويات قياسية في أغسطس الماضي، مع توقعات باقتراب الحالات الإيجابية بين الأطفال من الذروة في يناير القادم، وفقًا لتحليل أجرته الفاينانشيال تايمز استناداً إلى بيانات الحكومة الأمريكية، والتي أكدت أن متغير دلتا أصبح يمثل تهديدًا صارخًا، خاصةً لغير الملقحين.

وقالت سونيا راسموسن، طبيبة الأطفال في جامعة فلوريدا - في تصريحات خاصة للصحيفة - " في الشهر الماضي، شهدنا أعلى معدلات دخول الأطفال إلى المستشفيات منذ بداية تفشي الوباء".

وتعليقا على ذلك، أوضحت الصحيفة أن الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة بداية الفصل الدراسي الجديد ستتم مراقبتها عن كثب في المملكة المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، حيث يعود الطلاب في دول نصف الكرة الشمالي إلى الفصول الدراسية للمرة الأولى منذ أكثر من عام .. وفي حين أن عدد الأطفال المُصابين بكوفيد في المستشفيات الأمريكية قد زاد، إلا أنه لا يزال يمثل نسبة صغيرة من الإجمالي .. ومع ذلك، تزامنت الزيادة مع زيادة في إجمالي عدد دخول مرضى كوفيد إلى المستشفيات هذا الصيف في عدة ولايات، بما في ذلك فلوريدا وميسيسيبي وجورجيا.

وأضافت راسموسن في هذا الشأن: أن الأطفال كانوا في السابق أقل تعرضًا للفيروس بسبب ارتداء الأقنعة والحرص على قواعد التباعد الاجتماعي، ولكن الآن بعد أن عاد الجميع إلى أعماله ولم تطلب بعض المناطق التعليمية ارتداء الأقنعة، أصبحنا نشهد زيادات كبيرة في حالات الاستشفاء.

وفي هذا، أعلنت منطقتان مدرسيتان في ولاية فلوريدا بالأسبوع الماضي عن إغلاق مؤقت استجابة لنقص الموظفين بسبب كوفيد .. وقال جيم نورتون، مدير احدى المناطق التعليمية" أدرك أن إغلاق المدارس يسبب إزعاجًا للبعض، ولهذا أعتذر .. ومع ذلك، أشعر حقًا أنه ضروري من أجل اتباع تدابير مؤقتة تمنع الفيروس من الانتشار على نطاق أوسع".

في الوقت نفسه، أبرزت الصحيفة البريطانية أن قضية العودة الآمنة إلى المدرسة تشهد جدلا واسع النطاق في الولايات المتحدة بسبب تسييس المناقشات بشأن تدابير فيروس كورونا في البلاد .. وبينما توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يرتدي الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين أقنعة داخل فصولهم، بغض النظر عن حالة التطعيم، إلا أن بعض المشرعين الجمهوريين عارضوا ذلك بشدة. ففي يوليو الماضي، وقع رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، أمرًا تنفيذيًا يمنع مجالس المدارس من إصدار أوامر بارتداء الأقنعة، بحجة أنه يجب على الآباء اتخاذ هذا القرار بشأن أطفالهم من تلقاء أنفسهم.