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وزير الخارجية الإيطالي: الحرب ضد الإرهاب ستظل أساسية

10:11 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الإيطالي: الحرب ضد الإرهاب ستظل أساسية

لويجي دي مايو

روما - أ ش أ

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بأن الحرب ضد الإرهاب تظل أساسية، مشيرا إلى أن أمن أفغانستان بات على المحك.

وكتب دي مايو في صفحته عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفقا لوكالة الأنباء الايطالية (أنسامد)، إن "الحرب ضد الإرهاب تظل أساسية وأمن أفغانستان على المحك، وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله ولا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا".

وتابع قائلا "يتعين أن نواصل العمل على أربع جبهات وهي مكافحة الإرهاب واستقبال ودعم المدنيين الأفغان، وإنشاء ممرات إنسانية عبر بلدان ثالثة، إضافة إلى دعم المنظمات الإنسانية".

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لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي إيطاليا الحرب ضد الإرهاب

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