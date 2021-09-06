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إسرائيل تطلق حملة تمشيط واسعة لضبط 6 فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة

09:23 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
إسرائيل تطلق حملة تمشيط واسعة لضبط 6 فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة

إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

أطلقت إسرائيل اليوم الإثنين أعمال تمشيط واسعة بحثا عن ستة معتقلين فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر، :"تساند قوات الجيش وجهاز الشاباك الشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط، بحثا عن السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق صباح اليوم".

وأضاف أنه تم تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ستة معتقلين من سجن جلبوع تمكنوا من الهروب عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده عام 2004 ويعد شديد الحراسة، موضحة أن خمسة منهم ينتمون لحركة الجهاد.

وأظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار. كما تم الكشف عن اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أربعة من الأسرى الذين أعلنت إسرائيل هروبهم محكومون بالسجن مدى الحياة، فيما الآخران معتقلان منذ عام 2019 ولم يصدر بحقهما حكم. ​

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