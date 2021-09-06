ميركل تعرب عن صدمتها إزاء وفاة سفيرها في الصين

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الوفاة المفاجئة للسفير الألماني الجديد في الصين، والذي كان أحد موظفيها السابقين في ديوان المستشارية.

وقالت ميركل في بيان نُشر في برلين صباح اليوم الإثنين: "وفاة يان هيكر صدمتني بشدة بالغة... أنا حزينة على فقدان مستشار مرموق لسنوات طويلة يتمتع بإنسانية عميقة وخبرة متميزة. أنا في بالغ الامتنان لتعاونا وسعيدة لأنني كنت على اتصال وثيق معه على مدار سنوات... خالص التعازي لزوجته وأطفاله وأحبائه الآخرين في آلامهم التي لا حد لها".

وكان الرجل، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 54 عاما، قد تولى مؤخرا منصب السفير الألماني في بكين، وكان في السابق مستشارا لشؤون السياسة الخارجية لدى ميركل. ولا تزال ملابسات الوفاة غير واضحة حتى الآن.

ومن جانبه، وصف وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الذي تعاون بصفته رئيس سابق لديوان المستشارية على نحو وثيق مع هيكر، وفاته بأنها مأساة وخسارة كبيرة لكل من عرفه. وكتب الوزير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان إحساسه بالواجب وكفاءته الإنسانية والمهنية وثقافته العميقة متميزة".​