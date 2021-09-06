حركة طالبان تعلن اكتمال السيطرة على ولاية بانشير

كابول- (د ب أ):

أعلنت حركة طالبان اليوم الإثنين أنها سيطرت بصورة كاملة على ولاية بانشير شمال شرقي البلاد، وهي الولاية الوحيدة التي لم تكن الحركة قد سيطرت عليها بعد.

وطمأن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر صفحته على موقع تويتر، سكان الولاية، وقال إنهم "لن يتعرضوا للتمييز".

وأضاف أنه بعد السيطرة على هذه الولاية "خرجت بلادنا تماما من دوامة الحرب، وسوف يعيش شعبنا حياة هادئة وسعيدة في جو من الحرية والاستقلال".

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان لم تتمكن من السيطرة على بانشير خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و 2001 .

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