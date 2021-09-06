الهند تسجل 38 ألفا و948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 38 ألفا و948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و27 ألفا و621 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل 219 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 440 ألفا و752 حالة.