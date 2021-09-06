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ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 220 مليونا و650 ألفا و663 حالة

08:16 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 220 مليونا و650 ألفا و663 حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 220 مليونا و650 ألفا و663 حالة.

وذكرت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و567 ألفا و131 حالة.

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