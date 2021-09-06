ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 220 مليونا و650 ألفا و663 حالة
واشنطن-(أ ش أ):
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 220 مليونا و650 ألفا و663 حالة.
وذكرت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و567 ألفا و131 حالة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان