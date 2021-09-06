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الخارجية الأمريكية: أحداث غينيا تحد من دعم الولايات المتحدة لها

07:29 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
الخارجية الأمريكية: أحداث غينيا تحد من دعم الولايات المتحدة لها

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن-(أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الأحداث التي شهدتها العاصمة الغينية "كوناكري" مؤخرًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن العنف وأي إجراءات مخالفة للدستور لن تؤدي إلا إلى فقدان غينيا لتطلعاتها في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبها.

وأضاف أن مثل تلك الأعمال يمكن أن تتسبب كذلك في الحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين على دعمها بينما تتجه نحو الوحدة الوطنية والعمل على مستقبل أفضل.

وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف على نبذ العنف والوقوف إلى جانب سيادة القانون، كما تدعو لحوار وطني لمعالجة القضايا بصورة شفافة سعيا إلى مسار سلمي وديمقراطي للبلاد.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية غينيا كوناكري

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