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واشنطن تدين هجوم الحوثيين مؤخرًا على المنطقة الشرقية بالسعودية

06:38 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
واشنطن تدين هجوم الحوثيين مؤخرًا على المنطقة الشرقية بالسعودية

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الصاروخي للحوثيين الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية مؤخرًا، مما أدى إلى إصابة طفلين وإلحاق أضرار ببعض المواقع السكنية هناك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان صادر عن الوزارة- إنه من غير المقبول على الإطلاق وقوع تلك الهجمات التي تهدد حياة سكان المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي بها.

وحث بلينكن الحوثيين مجددًا على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور ووقف هذه الهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، لا سيما هجومهم على مدينة مأرب، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة أن يبدأ الحوثيون العمل نحو حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع.​

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