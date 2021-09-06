المجلس العسكري في غينيا يُعلن حظر التجوال في البلاد

كوناكري - (د ب أ):

قال المجلس العسكري في غينيا، إن الرئيس ألفا كوندي في مكان آمن.

وأعلن المجلس، الأحد-الإثنين، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، حتى إشعار آخر، وكذلك استبدال رجال الجيش بالمحافظين.

وقال المجلس أيضًا في بيان أذيع بالتليفزيون الوطني إنه سيعقد اجتماعًا بوزراء حكومة كوندي ومسؤولين كبار آخرين الساعة 11 صباح يوم الإثنين (1100 بتوقيت جرينتش) في العاصمة كوناكري.​